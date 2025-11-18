"Of ik dat spijtig vind?" Overstap naar Alpecin-Deceuninck zorgt voor forfait op EK

"Of ik dat spijtig vind?" Overstap naar Alpecin-Deceuninck zorgt voor forfait op EK
Foto: © photonews

Lindsay De Vylder rijdt volgend jaar voor Alpecin-Deceuninck. De nieuwe accenten in zijn carrière betekenen ook een forfait voor het WK baanwielrennen.

Nieuwe koers na transfer

Na negen jaar bij Team Flanders-Baloise maakt Lindsay De Vylder de overstap naar Alpecin-Deceuninck. De renner, die samen met Fabio Van den Bossche recent wereldkampioen ploegkoers werd, ziet zijn sportieve agenda grondig wijzigen.

De ploeg wil hem sterker maken op de weg en heeft duidelijke afspraken gemaakt over zijn programma. “Een WK en de Olympische Spelen zullen wel nog kunnen, maar een EK of wereldbekers op de piste, dat gaat er straks niet meer bij zijn voor mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De focus komt te liggen op het vergroten van zijn capaciteiten als wegrenner. De Vylder benadrukt dat Alpecin hem wil klaarstomen voor deelname aan grote rondes. “Mijn motor moet groter. Simpel gezegd: Alpecin wil me ‘grote ronde’-klaar maken.”

Gevolgen voor piste en ambities

De overstap betekent dat hij in februari niet zal deelnemen aan het EK op de piste. De Vylder erkent dat dit een dubbel gevoel oproept. “En vind ik dat spijtig? Enerzijds wel. Omdat mijn hart altijd op de piste zal liggen. Anderzijds: als mij dat toelaat om straks een grote ronde te kunnen rijden, ben ik ervan overtuigd dat mij dat op termijn ook op de piste sterker gaat maken.”

Hij verwijst naar ploeggenoot Van den Bossche, die door zijn deelname aan twee Giro’s sterker werd op de piste. Voor De Vylder blijft de ambitie richting de Olympische Spelen van 2028 overeind. “Het blijft mijn ambitie om ooit een olympische medaille te pakken”, is hij heel erg duidelijk.

Dat hij op zijn dertigste nog een kans krijgt in de WorldTour, ziet De Vylder als onverwacht. “Totaal. Ik had dat helemaal niet meer verwacht. Door mijn leeftijd, maar ook omdat ik op de weg nooit grote uitslagen heb gereden”, besluit hij. Hij legt uit dat hij zich vaak wegcijferde voor ploegmaats, waardoor persoonlijke resultaten uitbleven.

Lindsay De Vylder

