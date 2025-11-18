UCI maakt nieuws bekend: WK wielrennen opgeschrikt door positieve dopingtest

Het wereldkampioenschap wielrennen kreeg een schok te verwerken na de bekendmaking van een positieve dopingtest door de UCI. Het gaat om een 18-jarige renner.

Positieve test en onmiddellijke gevolgen

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft bevestigd dat de Russische renner Artyom Proskuryakov positief testte tijdens het WK wielrennen. Het gaat om een controle die plaatsvond in Tervuren, in de marge van het wereldkampioenschap. De UCI maakte bekend dat de renner voorlopig geschorst is in afwachting van verdere stappen.

De organisatie benadrukt dat de procedure volgens de geldende regels verloopt. “De renner is voorlopig geschorst in afwachting van de afhandeling van de zaak”, klinkt het.

Procedure en vervolgstappen

De UCI lichtte toe dat de renner het recht heeft om een contra-expertise aan te vragen. Indien hij dat doet, zal een tweede analyse van het staal volgen. Tot die tijd blijft de voorlopige schorsing van kracht.

Daarnaast werd de nationale federatie van Rusland op de hoogte gebracht van de situatie. De UCI bevestigt dat alle betrokken partijen geïnformeerd zijn en dat de zaak volgens de standaardprocedure wordt behandeld.

Volgens Het Nieuwsblad werden er sporen van methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth, aangetroffen in de stalen van de renner. De UCI onderstreept dat de controles deel uitmaken van een bredere strategie om de sport zuiver te houden. “De UCI blijft zich inzetten voor een schone sport”, besluit men.