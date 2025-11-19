Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

De stichting van Tadej Pogacar heeft 35 beurzen uitgereikt aan jongeren die een strijd tegen kanker hebben gevoerd. Een mooi gebaar van de Sloveen.

Steun via studiebeurzen

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft met zijn stichting een opvallende stap gezet. In totaal werden 35 jongeren die met kanker te maken kregen, geselecteerd voor een financiële ondersteuning. Het initiatief moet hen helpen hun opleiding voort te zetten en nieuwe kansen te benutten.

De stichting benadrukt dat de toekenning niet alleen een materiële steun is, maar ook een signaal van erkenning. Pogacar zelf klinkt duidelijk. “Het is belangrijk dat deze jongeren voelen dat ze niet alleen staan”, zegt hij aan Siol.

Betekenis voor de gemeenschap

De beslissing van Pogacar wordt gezien als een daad van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De jongeren die een beurs ontvingen, hebben vaak een moeilijke periode achter de rug. Met de steun van de stichting krijgen zij de mogelijkheid hun toekomst opnieuw vorm te geven.

Het project sluit aan bij eerdere acties van Pogacar, die zich vaker inzet voor sociale en gezondheidsgerelateerde initiatieven. “Samen kunnen we het verschil maken”, vertelt hij.

Selectie en toekenning

De 35 beurzen werden toegekend na een selectieproces dat rekening hield met de persoonlijke situatie van de kandidaten. De stichting werkte samen met medische en educatieve instellingen om de juiste profielen te bepalen.

De steun bestaat uit een financiële bijdrage die de jongeren helpt hun studies te bekostigen. “Onderwijs is een sleutel tot nieuwe kansen”, besluit Pogacar. De stichting van Pogacar wil het programma in de toekomst verderzetten. Het doel is om jaarlijks nieuwe jongeren te ondersteunen die door ziekte in hun ontwikkeling zijn gehinderd. Daarmee wordt een structurele bijdrage geleverd aan hun maatschappelijke integratie.

De organisatie benadrukt dat de beurzen niet alleen financiële steun bieden, maar ook een moreel signaal zijn. Het initiatief moet jongeren motiveren om ondanks tegenslagen hun ambities na te streven.