OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

Mark Renshaw en Heinrich Haussler versterken vanaf 2025 de sportieve leiding van Team Décathlon AG2R La Mondiale. Dat maakte de Franse wielerploeg bekend.

Nieuwe versterking in de sportieve staf

Het Franse WorldTour-team Décathlon AG2R La Mondiale heeft bevestigd dat twee voormalige profrenners toetreden tot de sportieve directie. Het gaat om de Australiërs Mark Renshaw en Heinrich Haussler, die beiden een lange carrière achter de rug hebben in het internationale wielrennen.

Renshaw, bekend als sprintaantrekker van Mark Cavendish, beëindigde zijn loopbaan in 2019. Haussler, die onder meer actief was bij Bahrain-Merida, hing in 2023 zijn fiets aan de haak. Hun komst moet de ploeg extra expertise en begeleiding bieden in de voorbereiding en uitvoering van wedstrijden.

Ervaring en ambities

Het team benadrukt dat de nieuwe stafleden hun kennis van koerssituaties en ploegendynamiek zullen inzetten om jonge renners te ondersteunen. Renshaw klinkt enthousiast: “Ik ben verheugd om deel uit te maken van dit project en mijn ervaring te delen met de renners”, klinkt het in een mededeling van het team. Ook Haussler ziet de stap als een logische voortzetting van zijn carrière. “Het voelt goed om mijn kennis en passie voor de sport in te zetten binnen deze ploeg.”

De ploegleiding stelt dat de toevoeging van beide Australiërs past binnen de bredere strategie om de sportieve begeleiding te versterken. Hun rol zal zich richten op het begeleiden van sprinters, het analyseren van koersverloop en het ondersteunen van tactische keuzes tijdens grote wedstrijden.

Door hun jarenlange ervaring in de WorldTour beschikken Renshaw en Haussler over een uitgebreid inzicht in de eisen van het moderne wielrennen. Hun aanwezigheid moet bijdragen aan een stabiele en professionele omkadering voor de rennersgroep.