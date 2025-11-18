OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mark Renshaw en Heinrich Haussler versterken vanaf 2025 de sportieve leiding van Team Décathlon AG2R La Mondiale. Dat maakte de Franse wielerploeg bekend.

Nieuwe versterking in de sportieve staf

Het Franse WorldTour-team Décathlon AG2R La Mondiale heeft bevestigd dat twee voormalige profrenners toetreden tot de sportieve directie. Het gaat om de Australiërs Mark Renshaw en Heinrich Haussler, die beiden een lange carrière achter de rug hebben in het internationale wielrennen.

Renshaw, bekend als sprintaantrekker van Mark Cavendish, beëindigde zijn loopbaan in 2019. Haussler, die onder meer actief was bij Bahrain-Merida, hing in 2023 zijn fiets aan de haak. Hun komst moet de ploeg extra expertise en begeleiding bieden in de voorbereiding en uitvoering van wedstrijden.

Ervaring en ambities

Het team benadrukt dat de nieuwe stafleden hun kennis van koerssituaties en ploegendynamiek zullen inzetten om jonge renners te ondersteunen. Renshaw klinkt enthousiast: “Ik ben verheugd om deel uit te maken van dit project en mijn ervaring te delen met de renners”, klinkt het in een mededeling van het team. Ook Haussler ziet de stap als een logische voortzetting van zijn carrière. “Het voelt goed om mijn kennis en passie voor de sport in te zetten binnen deze ploeg.”

De ploegleiding stelt dat de toevoeging van beide Australiërs past binnen de bredere strategie om de sportieve begeleiding te versterken. Hun rol zal zich richten op het begeleiden van sprinters, het analyseren van koersverloop en het ondersteunen van tactische keuzes tijdens grote wedstrijden.

Door hun jarenlange ervaring in de WorldTour beschikken Renshaw en Haussler over een uitgebreid inzicht in de eisen van het moderne wielrennen. Hun aanwezigheid moet bijdragen aan een stabiele en professionele omkadering voor de rennersgroep.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mark Renshaw

Meer nieuws

Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

16:30
Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

16:00
Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

14:00
Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

13:30
🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

13:00
OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

12:30
Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

12:00
Bekende Belgische wielrenster slaakt zucht van opluchting na emotionele oproep

Bekende Belgische wielrenster slaakt zucht van opluchting na emotionele oproep

10:00
Peter Sagan houdt zich niet in: "Voor Van der Poel en Pogacar is het niet moeilijk, voor anderen wel"

Peter Sagan houdt zich niet in: "Voor Van der Poel en Pogacar is het niet moeilijk, voor anderen wel"

09:00
Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

08:30
Coach benadrukt dat we ons er niet op moeten miskijken: dit speelt constant in het hoofd van Thibau Nys

Coach benadrukt dat we ons er niet op moeten miskijken: dit speelt constant in het hoofd van Thibau Nys

08:00
Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, reageert nu ook zelf op ontdekte liefde voor de fiets Naast de fiets

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, reageert nu ook zelf op ontdekte liefde voor de fiets

07:30
Van der Poel, Philipsen én Del Grosso: wielermanager onthult geheim van Alpecin-Deceuninck

Van der Poel, Philipsen én Del Grosso: wielermanager onthult geheim van Alpecin-Deceuninck

07:00
📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

21:30
Eerste jaar bij de profs: Jarno Widar (20) onthult welke klassiekers en grote ronde hij zal rijden

Eerste jaar bij de profs: Jarno Widar (20) onthult welke klassiekers en grote ronde hij zal rijden

20:30
Is Thibau Nys te kritisch voor zichzelf? Sven Nys heeft er heldere visie over

Is Thibau Nys te kritisch voor zichzelf? Sven Nys heeft er heldere visie over

20:00
Wat is Mettepenningen van plan? Wellens stelt zich vragen bij interesse in Nieuwenhuis

Wat is Mettepenningen van plan? Wellens stelt zich vragen bij interesse in Nieuwenhuis

19:00
"Dat verandert het gevoel": Peter Sagan vindt één iets onaangenaam aan hedendaagse wielrennen

"Dat verandert het gevoel": Peter Sagan vindt één iets onaangenaam aan hedendaagse wielrennen

18:30
Pogacar minder dominant? Museeuw zegt wanneer het zover zal zijn

Pogacar minder dominant? Museeuw zegt wanneer het zover zal zijn

18:00
"Ik ben bezorgd": Jurgen Foré trekt aan de alarmbel en rekent op de UCI

"Ik ben bezorgd": Jurgen Foré trekt aan de alarmbel en rekent op de UCI

17:00
"Van mijn hart een steen maken": Evenepoel weet hoe hij wel had kunnen schitteren in de Tour

"Van mijn hart een steen maken": Evenepoel weet hoe hij wel had kunnen schitteren in de Tour

17/11
"Hoe kan ik dit oplossen?" Thibau Nys kan ondanks tweede zege iets niet verkroppen

"Hoe kan ik dit oplossen?" Thibau Nys kan ondanks tweede zege iets niet verkroppen

17/11
"Hou ik niet zo van": Lipowitz verklaart waarom hij Evenepoel graag ziet komen bij Red Bull

"Hou ik niet zo van": Lipowitz verklaart waarom hij Evenepoel graag ziet komen bij Red Bull

17/11
Geen Van Empel in Tabor, andere Nederlandse keert na bijna twee jaar afwezigheid terug

Geen Van Empel in Tabor, andere Nederlandse keert na bijna twee jaar afwezigheid terug

17/11
De grote werf van Red Bull-BORA-hansgrohe: dit wordt de grote opdracht voor Gianni Vermeersch

De grote werf van Red Bull-BORA-hansgrohe: dit wordt de grote opdracht voor Gianni Vermeersch

17/11
Is de Giro rijden in 2026 wel een goede keuze voor Remco Evenepoel?

Is de Giro rijden in 2026 wel een goede keuze voor Remco Evenepoel?

17/11
Enkele weken geleden nog onder het mes voor hersenoperatie, maar vandaag trekt hij op stage met Lotto

Enkele weken geleden nog onder het mes voor hersenoperatie, maar vandaag trekt hij op stage met Lotto

17/11
Thibau Nys maakt zijn programma voor komende weken bekend: "Dat zou triestig zijn"

Thibau Nys maakt zijn programma voor komende weken bekend: "Dat zou triestig zijn"

17/11
Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

17/11
"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

17/11
"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

17/11
Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

17/11
Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent

Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent

17/11
Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

17/11
"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

17/11
"Heel goede zaak": Herygers droomt nu al weg bij plannen van Mettepenningen

"Heel goede zaak": Herygers droomt nu al weg bij plannen van Mettepenningen

16/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Eli Iserbyt Tibor Del Grosso Francesco Moser Lotte Kopecky Peter Sagan Christoph Roodhooft Tim Merlier Jarno Widar Johan Museeuw Mieke Docx Joao Almeida Simon Yates Mark Renshaw Luke Rowe Pauline Ferrand-Prévot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved