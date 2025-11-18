Peter Sagan houdt zich niet in: "Voor Van der Poel en Pogacar is het niet moeilijk, voor anderen wel"

Peter Sagan, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben iets gemeen: het zijn de sterren uit hun generatie. Uit het huidige peloton zijn Van der Poel en Pogacar misschien de enigen die nog verbazingwekkend uit de hoek kunnen komen.

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan heeft zich bij Marca uitgelaten over het huidige profwielrennen. Hij vindt dat alles er nog meer gecontroleerd aan toegaat. De dominantie van Pogacar maakt ook dat het soms al een paar uur voor de aankomst duidelijk is wie gaat winnen en Sagan vreest dat het dan toch wat naar de saaie kant neigt.

Als er één iemand was die totaal niet saai was, dan was het wel Sagan zelf. De Slovaak werd tijdens zijn actieve loopbaan zowat beschouwd als de rockster van het peloton en daar heeft hij geen spijt van. Tijdens hetzelfde interview krijgt de oud-renner ook de vraag of het anno 2025 nog mogelijk is om te kunnen verrassen in het wielrennen.

Van der Poel en Pogacar kunnen nog verrassen

De interviewer doelde bijvoorbeeld op een aanval van ver of het nemen van een risicovolle afdaling. "Het hangt ervan af wie. Voor een Van der Poel of een Pogacar is het niet moeilijk om te verrassen. Voor anderen misschien wel." Van der Poel en Pogacar hebben inderdaad de gave om een koers vroeger open te breken dan we zouden verwachten.

Denk maar aan Milaan-Sanremo van vorig jaar. De vraag kan zelfs gesteld worden of het nog echt een verrassing is als Van der Poel en Pogacar met een aanval van ver voor de dag komen. We hebben het hen inmiddels al zo vaak zien doen en ook meermaals succesvol zien afronden. Dat is echter maar weinigen gegeven.





Geen sprake meer van anticiperen

Zo komen we uit bij die laatste zin van Sagan: voor andere renners is het veel moeilijker om op de verrassing te spelen. Er wordt nog vaak gesproken over 'anticiperen', maar dat is anno 2025 nauwelijks meer aan de orde.