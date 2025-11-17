"Ik ben bezorgd": Jurgen Foré trekt aan de alarmbel en rekent op de UCI

Enkele ploegen slaan financieel een stevige kloof met de rest van het peloton. Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, vreest dan ook voor de toekomst.

Met UAE Team Emirates, Lidl-Trek, Decathlon-CMA CGM, Red Bull-BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers zijn er vijf ploegen die financieel boven de rest uitsteken. En zij halen heel veel toppers binnen.

Andere ploegen doen het met veel minder geld, al rijden er bij Alpecin-Deceuninck (Van der Poel en Philipsen) en Soudal Quick-Step (Merlier en Magnier) toch nog enkele wereldtoppers rond die topkoersen winnen.

Foré vreest dat topploegen talenten zullen wegkopen

Toch vreest Jurgen Foré dat het in de toekomst anders zal zijn. "Soms ben ik bezorgd", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "We investeren fors in jeugd en opleidingsteams. Op een bepaald moment moet dat voor onze sponsors renderen."

De jonge talenten overtuigen om te blijven zodat ze kunnen opboksen tegen de grote blokken, is dan ook het doel. Foré wil wel dat het correct gespeeld worden, hij hoopt niet dat een jonge renner binnenkort wordt weggekocht zodra hij iets kan.

Hij rekent daarvoor onder meer op de UCI, maar jonge renners moeten ook geloven in het verhaal van die minder slagkrachtige ploegen. Bij Soudal Quick-Step kan een jongere ruimte krijgen om te groeien, terwijl ze bij topploegen vaak het zoveelste nummertje in de rij zijn.