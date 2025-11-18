Kan Remco Evenepoel Mathieu van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo? "Daar ligt zijn kans"

Francesco Moser analyseert de kansen van Remco Evenepoel in Milaan-Sanremo en wijst op een specifieke strategie die volgens hem doorslaggevend kan zijn. Met zelfs de mogelijkheid om Mathieu van der Poel te kloppen.

Evenepoel stond nog nooit aan de start van Milaan-Sanremo

De wedstrijd komt te vroeg op het seizoen en werd door hem als te nerveus ervaren. Nu overweegt hij een deelname. Francesco Moser benadrukt dat Evenepoel samen met Mathieu van der Poel behoort tot de weinigen die het tempo van Tadej Pogacar kunnen volgen.

Volgens Moser is snelheid op de Via Roma cruciaal. “Om op de Via Roma te winnen heeft hij snelheid nodig. Evenepoel is sneller dan je denkt, maar niet snel genoeg om Van der Poel in een sprint te verslaan”, klinkt het.

De wielerlegende ziet alvast de nodige kansen voor onze landgenoot om de zege te pakken in het Monument. “Zeg niet 'nooit'. Het loont de moeite het te proberen. Met een droge aanvalsstoot op de Poggio, zoals Merckx dat deed”, gaat hij verder.

Poggio als sleutel

De Italiaanse oud-renner ziet de Poggio als het beslissende punt. Hij stelt dat een korte en krachtige aanval daar de beste kans biedt. Evenepoel beschikt over het vermogen om explosief weg te rijden en kan zo een sprint vermijden.





Moser wijst ook op de fout die Pogacar volgens hem maakt door te vroeg aan te vallen. “Ook Pogacar vergist zich door voor de vroege aanval te kiezen. Vanop de Cipressa aanvallen en doortrekken, bot de explosiviteit af.” Het te vroeg inzetten van krachten leidt volgens hem tot verlies van scherpte in de finale.

Alternatieve aanpak

Evenepoel moet volgens Moser zeker deelnemen en zich niet te veel tonen in de beginfase. “Zich wegstoppen tot de Cipressa, volgen en op zijn Cancellara's stiekem wegschieten op de Corso Cavallotti”, besluit hij.