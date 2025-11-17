Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen
Foto: © photonews

Lotte Kopecky keerde afgelopen weekend na haar blessure terug op de piste en pakte goud op het BK. Haar blik gaat nu verder: richting Los Angeles 2028.

Rentree met goud

Op het Belgisch kampioenschap baanwielrennen maakte Kopecky haar comeback na de wervelbreuk die ze opliep in de Ronde van de Ardèche. Ze liet er meteen zien dat ze opnieuw op niveau staat door de titel in het omnium te veroveren. Daarmee verzamelde ze ook de eerste UCI-punten die van belang zijn voor de kwalificatie richting de Olympische Spelen van 2028.

De tweevoudige wereldkampioene op de weg benadrukt dat de piste een blijvende waarde heeft in haar carrière. “Baanwielrennen is voor mij de plek waar ik mijn koersintelligentie heb opgedaan”, klonk het bij Sporza in Sportweekend. Het BK bood haar opnieuw de kans om die kwaliteiten te tonen. Ze spreekt over “adrenaline, snelheid, korte manoeuvres” en de intensiteit die haar altijd heeft aangesproken.

Samenwerking met Shari Bossuyt

Vanaf volgend seizoen starten de kwalificatiewedstrijden voor Los Angeles. Kopecky kijkt ernaar uit om opnieuw te koppelen aan Shari Bossuyt. “En dan de draad op te pikken waar we die hebben achtergelaten.” Hun eerdere samenwerking leverde in 2022 al een wereldtitel ploegkoers op.

Gemiste kans in Parijs

Tijdens de Spelen van Parijs stond Bossuyt niet aan haar zijde door een dopingschorsing. Kopecky reed toen de wegrit en behaalde brons. Dat resultaat gaf haar een eerste olympische medaille, maar haar ambities reiken verder. “Ik heb al die olympische medaille. Dat pakken ze me niet meer af. Ik had dit vroeger nooit durven te zeggen of te dromen, maar ik denk dat er een andere kleur te behalen is als we in topconditie zijn.”

Vooruitblik op Los Angeles

De Belgische kampioene wil niet stilstaan bij het verleden. Haar focus ligt op de voorbereiding richting 2028. “Ik kan nu moeilijk zeggen: ik wil nog eens brons. Ik zeg niet dat het automatisch zo zal zijn of zal gebeuren, maar we gaan proberen om in de best mogelijke vorm daar aan de start te staan en dan zien we wel. Dan kan er veel gebeuren, maar ook evengoed niets”, besluit onze landgenote.

