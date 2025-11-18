Bekende Belgische wielrenster slaakt zucht van opluchting na emotionele oproep

Een emotionele oproep heeft dan toch nog wat teweeggebracht voor een Belgische wielrenster. Het is Mieke Docx dan toch nog gelukt om een nieuwe ploeg te vinden.

Zo is een vroegtijdig einde van haar carrière afgewend. Het contract van Mieke Docx bij de Lotto Ladies loopt aan het einde van dit jaar af en werd niet verlengd. Opvallend genoeg vond de 29-jarige Docx niet meteen elders onderdak. Ze is dan wel geen veelwinnares, maar is in het vrouwenwielrennen toch bekend vanwege haar aanvalslust.

Zij is toch een type renster die vele ploegen zouden moeten kunnen gebruiken, maar er hing aanvankelijk niet meteen iets in de lucht. Dat noopte Docx ertoe om begin oktober een emotionele oproep te doen via Instagram. Het was voor haar een grote ontgoocheling dat haar contract bij Lotto niet verlengd werd, maar ze wilde nog niet stoppen met koersen.

Mieke Docx voelt de steun van nieuwe ploeg

Ongeveer anderhalve maand later heeft Docx dan toch nog een nieuwe ploeg gevonden. Het Britse DAS-Hutchinson, een continentale ploeg, heeft op de officiële ploegsite de komst van Docx aangekondigd. "Ik ben dankbaar om bij een ploeg te komen die er echt is voor mij en die gelooft in mij", is de eerste reactie van de renster.

"Ik ben ervan overtuigd dat deze frisse start me de energie zal geven om sterker te worden", slaat Docx de bladzijde helemaal om. "Ik apprecieer de visie van de ploeg: er zijn niet één of twee kopvrouwen, iedereen krijgt haar kansen in de loop van het seizoen. Ik zou de ploeg graag helpen om het doel te bereiken om volgend jaar de stap naar het ProTeam-niveau te zetten."

Carrière van Mieke Docx gered

Er is dus wel degelijk ambitie bij haar nieuwe ploeg. Het zal even wennen zijn om haar niet meer in de kleuren van Lotto te zien koersen. Gelukkig is de carrière van de renster uit Lier voorlopig gered, dat is het voornaamste.