Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint
Foto: © photonews

Toon Aerts analyseert bij HUMO hoe hij erin slaagde Thibau Nys in de sprint te verslaan op het EK veldrijden. Dat was duidelijk geen toevalstreffer.

Nieuwe stappen in de sprint

Aerts geeft aan dat hij en Nys jarenlang ploegmaats waren en vaak samen trainden. “Hij heeft zelf achteraf gezegd dat ik hem niet vaak in de sprint heb geklopt”, klinkt het. Nys stond bekend als de betere sprinter, maar Aerts ziet dat dit veranderd is.

Hij verwijst naar zijn deelname aan wedstrijden op de weg bij Lotto. “Ik heb afgelopen zomer, door bij Lotto voor het eerst ook in de World Tour op de weg te rijden, enorme stappen gezet”, zet hij zijn betoog verder.

De vooruitgang werd al zichtbaar in het begin van het seizoen. “In het begin van het seizoen had ik al de sprint van een kleine cross in Ardooie gewonnen.” Voor Aerts werd dit een teken dat hij zijn sprint kon gebruiken als wapen. Hij stelt dat hij nu vaker kan wachten tot de laatste ronde en vertrouwen op zijn snelheid.

Strategische keuzes

Tijdens het EK maakte hij een belangrijke beslissing. “Halfweg de wedstrijd was ik overgestapt op een fiets met iets hardere banden.” Dit gaf hem de mogelijkheid om de laatste bocht sneller te nemen en Nys uit zijn wiel te rijden.

Aerts beschrijft hoe hij de sprint inging met een duidelijke gedachte. “Ik begon eraan met maar één idee: komt hij, dan komt hij, komt hij niet, dan is het voor mij. Hij kwam niet meer”, besluit hij met een brede glimlach.

EK
Toon Aerts
Thibau Nys

