Eerste jaar bij de profs: Jarno Widar (20) onthult welke klassiekers en grote ronde hij zal rijden

Jarno Widar is voor de tweede keer uitgeroepen tot Belofte van het Jaar bij de Kristallen Fiets. Volgend jaar rijdt Jarno Widar bij de profs en hij deelt al zijn programma.

Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, de Flèche Ardennaise, rit- en eindwinst in de Ronde de l’Isard, ritwinst in de Giro NextGen, drie ritzeges en eindwinst in de Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc en de Europese titel.

Jarno Widar reed een uitstekend laatste jaar bij de beloften. Toch wordt Widar op zijn 20ste op 1 januari prof bij Lotto-Intermarché. De Limburger zal meteen debuteren in de grootste klassiekers in het voorjaar.

Programma Jarno Widar 2026

"Normaal gezien rijd ik in het voorjaar de Strade Bianche, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik", zegt Widar bij HLN. De Amstel Gold Race is ook een mogelijkheid, al rijdt Widar daarvoor ook de Ronde van het Baskenland.

In zijn eerste seizoen bij de profs zal Widar ook meteen een grote ronde rijden, hij komt aan de start in de Vuelta. Zijn seizoen afsluiten zal Widar doen in de Ronde van Lombardije, zijn tweede monument van het seizoen dus.

"Ik kijk er heel hard naar uit - we kunnen alleen maar dromen en ons best doen. Het wordt een ontdekkingstocht, hé. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar", besluit de Belofte van het Jaar nog.