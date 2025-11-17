Wat is Mettepenningen van plan? Wellens stelt zich vragen bij interesse in Nieuwenhuis

Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, lonkt naar een fusie met de ploeg van Ridley. Bart Wellens stelt zich daar vragen bij.

Door de afwezigheid van Eli Iserbyt kan Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw alleen met Michael Vanthourenhout strijden voor de overwinning. Gerben Kuypers komt de ploeg vanaf 2026 versterken, maar hij haalt ook zijn niveau niet.

Jurgen Mettepenningen lonkt dan ook naar Ridley Racing, dat met Joris Nieuwenhuis wel iemand heeft die bijna wekelijks op het podium staat. Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw rijdt ook op fietsen van Ridley, dus de link is logisch.

Wil Mettepenningen fuseren of Nieuwenhuis losweken?

Toch stelt Bart Wellens zich vragen bij de mogelijke plannen. "Is het de bedoeling van Mettepenningen om Nieuwenhuis af te snoepen? Wat gaat er gebeuren met Felipe Orts en Daan Soete", vraagt hij zich af bij Het Nieuwsblad.

Wellens begrijpt Mettepenningen wel, want hij is het gewend om elke wedstrijd mee te domineren, maar voor Vanthourenhout is dat moeilijk om dat alleen te doen. Hij mist Iserbyt ook duidelijk de voorbije weken.

"Als Mettepenningen zijn status van beste crossploeg wil behouden, dan moet hij actie ondernemen." Evident wordt het wel niet om een mogelijke fusie tot een goed einde te brengen, denkt Wellens.