Kogel door de kerk: bij deze wielerploeg zal Premier Tech volgend jaar sponsor zijn

Premier Tech wordt vanaf volgend seizoen hoofdsponsor bij St Michel - PREFERENCE HOME - Auber93 en tekent voor twee jaar. Het bedrijf stopte met sponsoren bij Israel na alle commotie sinds de Vuelta.

Nieuwe stap in internationale ontwikkeling

De Franse wielerploeg St Michel – PREFERENCE HOME – Auber93 heeft bevestigd dat Premier Tech de komende twee seizoenen als belangrijke partner toetreedt. Het bedrijf, van oorsprong Canadees, zal de ploeg ondersteunen in haar verdere groei en internationale positionering. Het team benadrukt dat deze samenwerking volledig past binnen het ontwikkelingsplan op middellange termijn.

Charlie Nerzic, adjunct-directeur van de ploeg, klinkt tevreden: “De komst van Premier Tech betekent een belangrijke mijlpaal voor onze structuur. We delen dezelfde visie: een gemengd en open wielrennen, gedragen door de diversiteit van talenten”, klinkt het in een officiële mededeling aan onze redactie.

Versterking van de vrouwenploeg

Dankzij dit partnerschap kon de ploeg drie Canadese rensters aantrekken. Het gaat om Alison Jackson, Simone Boilard en Clara Émond. Hun komst versterkt de vrouwenformatie en onderstreept de internationale dimensie van de samenwerking. De ploeg ziet hierin een concreet resultaat van de nieuwe steun.

Premier Tech zal zichtbaar aanwezig zijn op de uitrusting van zowel de mannen- als vrouwenteams. Het logo verschijnt op de wedstrijdkleding van alle categorieën binnen de club.

Engagement van Premier Tech

Jean Bélanger, voorzitter en CEO van Premier Tech, benadrukt dat de samenwerking aansluit bij de lange traditie van het bedrijf in de wielersport. “Deze opportuniteit sluit volledig aan bij de redenen waarom Premier Tech zich al meer dan 30 jaar inzet voor het wielrennen: bruggen bouwen op alle niveaus van de sport en bijdragen aan de ontwikkeling van Canadese en Québécoise renners.”

Het bedrijf ziet de samenwerking als een voortzetting van zijn betrokkenheid bij de internationale wielerwereld en als een kans om jonge talenten te ondersteunen.

Continuïteit van de ploegnaam

Ondanks de nieuwe sponsor blijft de officiële naam van de ploeg ongewijzigd. Ook in 2026 zal de formatie onder de titel St Michel – PREFERENCE HOME – Auber93 uitkomen. De toevoeging van Premier Tech verandert dus niets aan de bestaande merkidentiteit, maar versterkt wel de financiële en sportieve basis.