OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

Joao Almeida heeft zijn overeenkomst met UAE Team Emirates-XRG verlengd tot eind 2028. Met deze verlenging verzekert UAE Team Emirates-XRG zich van een ervaren klassementsrenner die zowel als kopman en als steun voor Pogacar van waarde kan zijn.

Contractverlenging tot 2028

De Portugese renner Joao Almeida, 27 jaar oud, heeft zijn samenwerking met UAE Team Emirates-XRG verlengd. Het team bevestigde in een mededeling dat de nieuwe verbintenis loopt tot en met het seizoen 2028. Daarmee blijft de nummer twee van de jongste Vuelta voor langere tijd verbonden aan de ploeg.

Almeida rijdt sinds 2022 voor het team uit de Verenigde Arabische Emiraten. Voor die periode was hij actief bij Deceuninck – Quick Step, waar hij zijn eerste stappen zette in de WorldTour.

Resultaten en rol binnen de ploeg

Binnen UAE Team Emirates-XRG vervult Almeida de rol van vaste steunpilaar voor kopman Tadej Pogacar. Tijdens de Tour de France van vorig jaar moest hij na een valpartij vroegtijdig opgeven. In de daaropvolgende Vuelta wist hij echter een ritzege te behalen en eindigde hij als tweede in het algemeen klassement, achter Jonas Vingegaard.

In 2025 boekte Almeida bovendien drie eindoverwinningen in rittenkoersen van de WorldTour: Baskenland, Romandië en Zwitserland. Deze prestaties bevestigen zijn status als een van de meest constante renners van het peloton.

Reactie van Almeida

Over zijn verlenging klinkt Almeida positief: “Ik ben heel blij om mijn avontuur bij de ploeg verder te zetten.” Hij benadrukt dat hij zich vanaf het begin thuis voelde binnen de organisatie en dat de professionele omgeving hem heeft geholpen zich verder te ontwikkelen.

De renner stelt dat de behaalde resultaten slechts een voorproefje zijn van wat nog mogelijk is. “Mijn contract verlengen geeft mij het vertrouwen en de stabiliteit om verder te bouwen richting die doelen”, gaat hij verder.

Almeida wijst op de sterke omkadering binnen de ploeg. “Ik heb uitstekende teamgenoten en stafleden rond mij en ben heel gemotiveerd voor wat nog in het verschiet ligt”, besluit hij. Volgens hem blijft het gezamenlijke doel het behalen van zeges in de grootste wedstrijden.