Na val en opgave in de Tour: Lennert Van Eetvelt incasseert opnieuw stevige klap

Lennert Van Eetvelt zal op 23 augustus niet aan de start staan van de Vuelta in Turijn. Hij is niet voldoende hersteld van valpartijen op het BK en in de Tour.

Lotto zal het in de Vuelta moeten doen zonder zijn kopman Lennert Van Eetvelt. Het 24-jarige talent kwam op het Belgisch kampioenschap zwaar ten val, maar besliste toch om aan de start te komen de Tour.

Ook daar ging het echter mis. Van Eetvelt ging in de tweede etappe stevig tegen de grond. Hij zette door, maar had veel last. "Ik heb een grote bloeduitstorting op mijn heup en het is veel voor mijn lichaam om te verwerken", zei Van Eetvelt bij Sporza.

Van Eetvelt hoopte op beterschap, maar die kwam er niet. In de vijftiende etappe, net voor de tweede rustdag, besliste hij om niet meer van start gaan. Van Eetvelt had namelijk een kneuzing aan de onderrug opgelopen.

Van Eetvelt mist de Vuelta

Daardoor kon hij niet meer maximaal kracht zetten op de pedalen. Ook twee weken na zijn opgave is er nog geen beterschap, want volgens Het Nieuwsblad komt de start van de Vuelta op 23 augustus in Turijn te vroeg voor Van Eetvelt.

Vorig jaar reed Van Eetvelt wel de Vuelta en deed hij het goed. In de vierde etappe juichte hij wel te vroeg, waardoor Roglic hem de ritzege nog afsnoepte. Ook toen moest hij opgeven, in de twaalfde etappe ging hij niet meer van start door ademhalingsproblemen.