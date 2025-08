"Te zwaar voor hem": laat Van der Poel nog een kampioenschap schieten?

Het WK in Rwanda laat Mathieu van der Poel al schieten, wat doet hij met het EK in Frankrijk begin oktober? De Nederlander mikt midden september al op het WK mountainbiken in Zwitserland.

Het WK in Rwanda slaat Mathieu van der Poel over wegens te zwaar. Met 5.475 hoogtemeters op 267,5 kilometer wordt het een bijzonder zwaar WK. Van der Poel had het vorig jaar in Zürich al moeilijk om te overleven, maar werd wel nog derde. Toen was het WK 275,9 km lang en waren er 4.291 hoogtemeters, daar komen dit jaar dus nog eens duizend hoogtemeters bij. En dus heeft Van der Poel zijn zinnen gezet op het WK mountainbiken midden september. Geen WK én EK voor Van der Poel? Er is dit jaar echter ook nog een EK in Frankrijk, dat voor het eerst na het WK wordt georganiseerd. Met 3.306 hoogtemeters op 203,1 kilometer belooft dat echter ook een zware koers te worden. Hoopt de organistie op de komst van Van der Poel? "Ik denk dat het parcours voor hem te zwaar is. Maar als hij dat zou willen, dan zouden we hem graag aan de start zien. Wie niet", zegt Guillaume Delpech, voorzitter van het organiserende comité, bij WielerFlits. Frankrijk zou Van der Poel met plezier ontvangen, maar Delpech vreest wel dat de combinatie van het WK mountainbiken en het EK op de weg moeilijk zal zijn. "Al is het natuurlijk wel uiteraard zo dat iedere organisator Mathieu graag aan de start zou willen."