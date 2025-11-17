"Hou ik niet zo van": Lipowitz verklaart waarom hij Evenepoel graag ziet komen bij Red Bull

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe brak Florian Lipowitz afgelopen seizoen helemaal door. De Duitser kwam zo vol in de aandacht en verwelkomt daarom graag Remco Evenepoel.

Met een tweede plaats in Parijs-Nice, een vierde plaats in de Ronde van het Baskenland en een derde plaats in de Dauphiné en de Tour was Florian Lipowitz een van de beste klassementsrenners dit jaar.

De Duitser kreeg zo plots veel aandacht en dat is hij niet gewend. Ik ben blij als ik weer alleen kan zijn", zegt hij bij The Roadbike Podcast. "Ik probeer de aandacht opzij te zetten, maar tegenwoordig kun je het niet helemaal vermijden."

Voor Lipowitz is de komst van Remco Evenepoel dan ook mooi meegenomen. De olympische kampioen zuigt ook veel aandacht naar zich toe, waardoor Lipowitz wat meer naar de achtergrond zal verdwijnen.

"Remco geniet van de aandacht en van het middelpunt van de belangstelling", zegt de Duitser dan ook. "Dat hou ik niet zo van. Misschien vullen we elkaar wel goed aan." Verwacht wordt dat ze ook samen aan de start staan van de Tour.





"Mijn programma? Natuurlijk wil je de Tour rijden, maar er kan veel gebeuren en de definitieve deelnemerslijst wordt pas kort van tevoren vastgesteld. Als je één jaar wat minder gaat, is dat niet het einde van de wereld.”