"Van mijn hart een steen maken": Evenepoel weet hoe hij wel had kunnen schitteren in de Tour

Remco Evenepoel moest na twee weken opgeven in de Tour de France. Al voor de Tour wist Evenepoel dat hij geen drie weken zou kunnen meestrijden voor de eindzege.

De Tour begon voor Remco Evenepoel al dramatisch, hij verloor in de eerste etappe meteen 39 seconden op Pogacar en Vingegaard. In de vijfde etappe won Evenepoel net als vorig jaar een tijdrit, maar de gele trui zat er niet in.

Evenepoel deed daarna nooit meer mee voor een ritzege en in de klimtijdrit werd hij ingehaald door Vingegaard. Een dag later op de Tourmalet moest Evenepoel al snel lossen en gaf hij er in de veertiende etappe de brui aan.

Ritzeges in plaats van klassement in de Tour

Evenepoel wist vooraf ook dat hij niet hetzelfde niveau had als in 2024, toen hij derde werd. Zijn lichaam was niet klaar om drie weken voor het klassement te strijden. "Dat heb ik ook zo gecommuniceerd binnen de ploeg", zegt hij bij HLN.

En dus wilde Evenepoel mikken op ritzeges, maar dat bleek moeilijk te zijn. Hij probeerde het toch, maar na tien dagen was hij op omdat hij te veel over zijn limiet moest gaan. Nu weet Evenepoel dat hij het anders had moeten doen.





Had Evenepoel het anders moeten aanpakken?

"Van mijn hart een steen maken, alles in het voorjaar laten schieten, mezelf meer tijd gunnen en pas hervatten in de Dauphiné." Maar Evenepoel koerst te graag en wilde niet nog twee maanden wachten. En hij heeft ook competitie nodig om naar zijn topniveau te groeien.