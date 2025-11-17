"Hoe kan ik dit oplossen?" Thibau Nys kan ondanks tweede zege iets niet verkroppen

Thibau Nys won in Hamme zijn tweede cross van het seizoen. Toch is de Belgische kampioen niet tevreden met het niveau dat hij haalt de afgelopen twee weken.

Met zijn tweede overwinning in vijf crossen lijkt Thibau Nys goed aan het seizoen begonnen te zijn. In Lokeren had hij enkele keren mechanische pech en op het EK en in Merksplas deed het zand hem de das om.

Met een tweede overwinning van het seizoen in Hamme kon Nys opnieuw vertrouwen tanken. Zondag staat de eerste manche van de Wereldbeker op het progamma in Tabor, ook daar wil Nys scoren.

Nys wil altijd honderd procent zijn

Toch zit er Nys iets dwars. Het zelfvertrouwen over zijn conditie waarmee hij aan het seizoen was begonnen, is weg. De Belgische kampioen voelt dat hij een paar procentjes minder is dan begin november.

Het gevoel van op de Koppenberg en de trainingen daarvoor, dat heeft Nys afgelopen weekend niet gehad. "En dat stelt me teleur, want ik wil altijd honderd procent zijn en het was ook zeker niet ingecalculeerd om nu minder te zijn dan op de Koppenberg", zegt hij bij Het Nieuwsblad.





"En dus ga ik op zoek naar de oorzaken. En vooral: hoe kan ik dit oplossen?" Na het EK ging Nys vorige maandag ook 170 kilometer trainen, een gebrek aan frisheid kan dus wel eens de oorzaak zijn.