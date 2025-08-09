Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

Tim Merlier maakt na de Tour de France zijn rentree in het peloton in de Renewi Tour. Al had de Europese kampioen eigenlijk een andere voorkeur.

Met twee ritzeges was de eerste Tour van Tim Merlier sinds 2021 een succes. De Europese kampioen sprintte twee keer mee voor de zege, maar miste ook enkele mogelijkheden. Drie keer kon hij zijn kansen niet verdedigen.

In de eerste etappe miste Merlier de eerste waaier, in de achtste etappe reed hij lek op dertien kilometer van de streep, in de zeventiende etappe werd Merlier in de slotkilometer opgehouden door een valpartij.

Doordat hij aan 100% afwerkte, was de Tour toch geslaagd voor Merlier. Hij reed daarna enkele criteriums en nam ook wat rust, op 20 augustus maakt Merlier zijn rentree in het peloton in de Renewi Tour (20 tot 24 augustus).

Merlier verkoos Duitsland boven de Renewi Tour

Al had de Renewi Tour niet voorkeur. "Ik heb Merlier gezien tijdens het criterium van Aalst en hij zei dat hij graag de Ronde van Duitsland (20 tot 24 augustus) had gereden. Maar de ploeg had graag dat hij de Renewi Tour reed", zegt Frank Hoste bij Derailleur.

"Ik denk dat iedereen liever in Duitsland rijdt. Er zijn mooie wegen en weinig obstakels. In de Renewi Tour zijn er vluchtheuvels en moet je door dorpjes rijden, dat is levensgevaarlijk. In de Baloise Belgium Tour zie je ook telkens veel valpartijen zijn door de nervositeit. Als renner heb je iets meer ruimte in Duitsland."