Gilbert ziet stevige uitdaging voor Evenepoel bij Red Bull: "Zoals het begin van zijn carrière"

Philippe Gilbert was in 2019 één jaar ploegmaat van Remco Evenepoel. Hij begrijpt dat de olympische kampioen na zeven jaar zijn vertrouwde omgeving verlaat.

In zijn carrière reed Philippe Gilbert zes jaar voor Française des Jeux (2003-2008), drie jaar voor Lotto (2009-2011), vijf jaar voor BMC (2012-2016), drie jaar voor Quick-Step (2017-2019) en nog eens drie jaar voor Lotto (2020-2022).

Gilbert veranderde na een lange periode dus altijd van ploeg. Nu stapt Remco Evenepoel na zeven jaar over van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. En dat is volgens Gilbert een goede zaak.

Evenepoel zal weer moeten strijden voor zijn plaats

"Hij zal zich nu weer een beetje voelen zoals aan het begin van zijn carrière, toen hij bij Quick-Step kwam en zijn plek in onze groep moest verdienen", zegt Gilbert bij Le Soir. Toen werd Evenepoel ook nog maar net prof.

Nu stapt hij al met een rijkgevuld palmares, met wereldtitels, ritzeges in de grote rondes en de eindzege in de Vuelta, over naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Toch ziet Gilbert uitdagingen voor Evenepoel bij zijn overstap. "Hij zal moeten vechten voor zijn plaats in een collectief dat sterker is van waar hij vandaan komt."

Evenepoel kan wel op fietsen van Specialized blijven rijden. "Dat zal doorslaggevend zijn. Als hij helemaal opnieuw had moeten beginnen op een andere fiets, met een ander merk, om zijn perfecte positie in de tijdrit te vinden, zou dat een nadelige stap achteruit zijn geweest. Nu heeft hij alles goed onder controle, en dat is enorm."