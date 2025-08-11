Was vertrek Evenepoel onvermijdelijk? Gilbert stelde iets opmerkelijk vast bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel trekt na zeven jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. Volgens Philippe Gilbert zat hij niet meer op de juiste plaats bij The Wolfpack.

Na zeven jaar verlaat Remco Evenepoel zijn vertrouwde omgeving van Soudal Quick-Step en maakt hij op 1 januari 2026 de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Voor Philippe Gilbert een logische keuze.

"De financiële middelen zullen compleet anders zijn. Ik heb het dan niet over het salaris dat hij krijgt, maar over de mogelijkheden in onderzoek, ontwikkeling, trainingskampen, de kwaliteit van de begeleiding, enzovoort", zegt hij bij Le Soir.

"Hij krijgt een stevigere en rijkere technologische basis, noodzakelijk voor de vooruitgang die hij nastreeft." Maar Gilbert stelde ook nog iets anders vast waardoor een vertrek bij Soudal Quick-Step noodzakelijk was.

Kreeg Evenepoel te weinig tegenkanting bij Soudal Quick-Step

"Ik had de indruk dat hij zich de afgelopen maanden bij Soudal-Quick Step vooral vasthield aan zijn prestaties. De ploeg had eigenlijk geen troeven meer in handen om hem vooruit te helpen. Hij heeft zich omringd met mensen die ja tegen hem zeiden, ongeacht de omstandigheden of de keuzes die hij moest maken."

Vraag is of dat anders zal zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Evenepoel zou ploegleider Klaas Lodewyck en zijn verzorger David Geeroms meenemen naar de Duitse ploeg en ook Sven Vanthourenhout is er sinds kort aan de slag.