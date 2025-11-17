Is de Giro rijden in 2026 wel een goede keuze voor Remco Evenepoel?

Het programma van Remco Evenepoel voor 2026 ligt nog niet vast. De vraag blijft of de Giro een verstandige keuze is, zeker als je ziet wie er allemaal wil deelnemen.

Tour en Pogacar als obstakel

Red Bull-BORA-hansgrohe moet beslissen welke grote rondes Evenepoel volgend jaar zal rijden. Daarvoor liggen voorlopig twee plannen op tafel, zo gaf Evenepoel zelf aan het voorbije weekend. Zelfs deelname aan de Tour de France is nog geen zekerheid. Francesco Moser ziet daar een groot probleem.

“Bergop, daar stuit hij op Tadej Pogacar. Die kan hij niet aan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Mocht hij dat angstaanjagende beest niet treffen, dan behoort Tourwinst tot zijn mogelijkheden.” Volgens Moser zou de koerswereld er anders uitzien zonder de Sloveen, maar zolang Pogacar aanwezig is, acht hij Evenepoel kansloos voor eindwinst.

Moser wijst op de fysieke eigenschappen van Evenepoel. “Kern van het probleem is dat uw landgenoot geen klimmer is. Hij heeft de juiste fysionomie niet.” In eendagswedstrijden kan Evenepoel dat gemis verbergen, maar in een reeks bergetappes komt het tekort naar voren. “Hij kan drie dagen naeen doorbijten, maar op dag vier breekt de opgestapelde vermoeidheid hem zuur op. De kracht vliedt plots weg.”

Alternatief: de Giro

Een andere optie is dat Evenepoel zich richt op de Giro d’Italia. Moser nuanceert echter dat ook daar zware tegenstand wacht. “Tja, zonder Pogacar wel, maar nu hoor ik in Girokringen dat ze voor 2026 die vinnige Deen gestrikt hebben. Jonas Vingegaard, inderdaad. Dan schuift Evenepoels probleem weer op.” Daarmee lijkt ook de Italiaanse ronde geen eenvoudige route naar succes.





Het definitieve rittenschema van de Giro wordt pas op 1 december bekendgemaakt. Moser benadrukt dat veel renners de Giro willen rijden. “Schrijf maar op dat in Pogacar-tijden veel mannen naar die datum uitkijken. Als Pogacar de Giro schrapt, zal de Mexicaan wel opduiken. Als iemand mager en soepel is, dan is het Isaac Del Toro wel. Ook een lastige klant voor Evenepoel”, besluit hij.