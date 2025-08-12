Toekomstige ploegmaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe doet boekje open over transfer Evenepoel

De kogel is eindelijk door de kerk. Remco Evenepoel rijdt vanaf volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

De transfer van Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe is na jaren van geruchten eindelijk officieel beklonken. Tot vreugde van alle kampen.

Ook bij de nieuwe werkgever van onze landgenoot zijn ze heel tevreden. Jordi Meeus kijkt er al enorm naar uit om met zijn nieuwe ploegmaat samen te werken.

“Het is een beetje een atypische transfer”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik ken Remco als een aardige jongen. In de media heeft hij misschien niet het beste imago. Maar als ik hem zie of we gaan samen trainen, is hij heel aardig.”

Jordi Meeus kijkt uit naar samenwerking met Remco Evenepoel

Voor Red Bull is dit een ongelofelijk uithangbord dat erbij komt. “Voor ploeg en sponsors is het alleen maar positief als zo’n wereldtopper komt. Qua stabiliteit en budget zitten wij bij de top drie.”

En dat is nodig om in grote rondes mee te doen voor de hoofdprijs. Dat is de bedoeling van Remco Evenepoel bij zijn nieuwe ploeg. Bij Quick-Step ging dat moeilijk worden.

“Het absolute doel van Remco en de ploeg is de Tour winnen”, besluit Meeus. “Dan moet de kopman, Remco in dit geval, omringd worden met jongens die niet al te goedkoop zijn. Daar is heel veel budget voor nodig.”