Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Tadej Pogacar domineerde de afgelopen twee jaar het wielrennen. Toch lijkt niet iedereen de prestaties van de Sloveen te erkennen en zal hij zeker naast een prestigieuze prijs grijpen.

Onlangs won Tadej Pogacar voor de tweede keer op rij en voor de derde keer in zijn carrière de Vélo d'Or. De Sloveen was opnieuw bijzonder dominant en stak er met kop en schouders bovenuit.

Pogacar won de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije, vier ritten en het eindklassement in de Tour, het WK en het EK en hij stond ook in alle monumenten op het podium.

Pogacar maakt geen kans op BBC Sports Personality of the Year

Toch maakt Pogacar geen kans om BBC Sports Personality of the Year te worden. De Sloveen heeft de lijst van zes genomineerden niet gehaald en dat zorgt op sociale media voor heel wat onbegrip.

"Pogacar klopt hen in zijn slaap", stelde Benji Naesen. Zelf zal Pogacar er wellicht niet van wakker liggen, maar het maakt wel duidelijk dat het wielrennen nog altijd een imagoprobleem heeft.

Mariona Caldentey (voetbal), Terence Crawford (boksen), Armand Duplantis (polsstokhoogspringen), Sydney McLaughlin-Levrone (atletiek), Shohei Ohtani (honkbal) en Mohamed Salah (voetbal) maken wel kans op de prijs.



