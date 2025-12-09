Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

De beelden van Mathieu van der Poel die een val op training maar net kon vermijden, gingen de wereld rond. Thijs Zonneveld is echter niet verbaasd dat Van der Poel er in slaagde om recht te blijven.

Van der Poel voorkomt zware valpartij op training

Op training wilde Mathieu van der Poel afgelopen zaterdag twee keer een sprintje doen. De eerste keer schoot de ketting van Van der Poel er meteen af, de tweede keer stond Van der Poel al recht op de pedalen.

De ketting sputterde opnieuw tegen, Van der Poel schoot uit zijn klikpedaal en ging met zijn hoofd bijna over zijn stuur. Toch slaagde hij er nog in om zich recht te houden en een zware valpartij te vermijden.

Zonneveld vindt redding Van der Poel geen toeval

Dat Van der Poel er zonder kleerscheuren vanaf kwam, is volgens Thijs Zonneveld geen toeval. Op de weg, in tegenstelling tot het mountainbiken, komt Van der Poel zelden of nooit in aanraking met het asfalt.

"De weinige valpartijen zijn onderdeel van zijn succes. Als je jaar na jaar voorkomt dat je valt, dan scheelt dat echt", zegt Zonneveld bij In De Waaier. "Hoeveel hij kan oplossen door exceptionele stuurmanskunst, dat is onderdeel van zijn succes."

Lees ook... Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen›

"Daardoor kan hij blijven doorbouwen, conditie blijven opbouwen. En daardoor loopt hij geen achterstanden op die andere renners wel oplopen", besluit Zonneveld nog.