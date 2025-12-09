Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In 2019 vochten Toon Aerts en Mathieu van der Poel een heroïsch duel uit in Namen. De Nederlander trok uiteindelijk aan het langste eind, Aerts heeft er nog altijd wat spijt van.

Zondag maakt Mathieu van der Poel in Namen zijn rentree in het veld. Voor het eerst sinds 2020, toen hij voor de vijfde keer won, staat Van der Poel er aan de start. Een jaar eerder won Van der Poel na een hevige strijd met Toon Aerts

Aerts valt, Van der Poel win Namen 2019

Aerts stond in Namen toen ook met vertrouwen aan de start, want een week ervoor had hij Van der Poel geklopt in Ronse. Het was in het seizoen 2019/2020 de enige van 25 crossen die Van der Poel niet won. 

In Namen was het bijna nog eens prijs, want Aerts legde hem het vuur aan de schenen. Door de constante regen en temperaturen rond de vijf graden, moesten Aerts en Van der Poel ook strijden tegen onderkoeling. 

Had Aerts moeten winnen in Namen?

Aerts viel in de slotronde, en brak enkele ribben maar werd wel nog tweede. Van der Poel pakte de overwinning, iets waar Aerts nog altijd spijt van heeft. "Eigenlijk had ik moeten winnen, vooral omdat Mathieu wat pech en lekke banden had", zegt hij bij WielerFlits. 

Lees ook... Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen
"Maar die valpartijen had ik ook zelf niet mogen maken." Toch wordt Aerts nog altijd aangesproken over Namen 2019. "Natuurlijk zat ik op de top van mijn kunnen, maar wedijveren met Mathieu van der Poel is ook daarna niet veel renners meer gegeven geweest."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Toon Aerts
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

16:00
Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

20:00
Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

13:30
VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste Naast de fiets

VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste

19:00
📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

18:30
Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

10:00
Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

17:00
📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

16:30
Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

12:30
Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

15:00
Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

14:00
Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

13:00
Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

12:00
Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

11:00
Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders' Naast de fiets

Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders'

09:00
"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

08:30
Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

08:00
Bekende acteur, dj en influencers: Average Rob lost eerste namen van Turbo Cross

Bekende acteur, dj en influencers: Average Rob lost eerste namen van Turbo Cross

07:40
Visma-Lease a Bike wilde het niet: coach Van Aert is duidelijk over crossprogramma

Visma-Lease a Bike wilde het niet: coach Van Aert is duidelijk over crossprogramma

07:00
Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

08/12
Lotte Kopecky heeft er genoeg van en wil taboe doorbreken

Lotte Kopecky heeft er genoeg van en wil taboe doorbreken

21:30
Tadej Pogacar spelt zijn trainer de les: "Hou ik niet van"

Tadej Pogacar spelt zijn trainer de les: "Hou ik niet van"

20:30
🎥 Met pijn in het hart: Visma-Lease a Bike neemt afscheid

🎥 Met pijn in het hart: Visma-Lease a Bike neemt afscheid

08/12
Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

08/12
"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

08/12
Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

08/12
📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

08/12
"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser

"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser

08/12
Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

08/12
Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

08/12
ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

08/12
'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

08/12
Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

08/12
Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

08/12
Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

08/12
Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

08/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Lotte Kopecky Tadej Pogacar Tim Wellens Christoph Roodhooft Tim Merlier Jasper Philipsen Laurens Sweeck Fernando Gaviria Rendon Philippe Gilbert Toon Aerts Dries de Pooter Davide Formolo Jonathan Milan Joris Nieuwenhuis Ceylin Del Carmen Alvarado Bart Wellens Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved