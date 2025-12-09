Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

In 2019 vochten Toon Aerts en Mathieu van der Poel een heroïsch duel uit in Namen. De Nederlander trok uiteindelijk aan het langste eind, Aerts heeft er nog altijd wat spijt van.

Zondag maakt Mathieu van der Poel in Namen zijn rentree in het veld. Voor het eerst sinds 2020, toen hij voor de vijfde keer won, staat Van der Poel er aan de start. Een jaar eerder won Van der Poel na een hevige strijd met Toon Aerts.

Aerts valt, Van der Poel win Namen 2019

Aerts stond in Namen toen ook met vertrouwen aan de start, want een week ervoor had hij Van der Poel geklopt in Ronse. Het was in het seizoen 2019/2020 de enige van 25 crossen die Van der Poel niet won.

In Namen was het bijna nog eens prijs, want Aerts legde hem het vuur aan de schenen. Door de constante regen en temperaturen rond de vijf graden, moesten Aerts en Van der Poel ook strijden tegen onderkoeling.

Had Aerts moeten winnen in Namen?

Aerts viel in de slotronde, en brak enkele ribben maar werd wel nog tweede. Van der Poel pakte de overwinning, iets waar Aerts nog altijd spijt van heeft. "Eigenlijk had ik moeten winnen, vooral omdat Mathieu wat pech en lekke banden had", zegt hij bij WielerFlits.

"Maar die valpartijen had ik ook zelf niet mogen maken." Toch wordt Aerts nog altijd aangesproken over Namen 2019. "Natuurlijk zat ik op de top van mijn kunnen, maar wedijveren met Mathieu van der Poel is ook daarna niet veel renners meer gegeven geweest."