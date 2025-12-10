Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

De geruchten over een vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step bleven de afgelopen jaren hardnekkig circuleren. Jurgen Foré is opgelucht dat het eindelijk achter de rug is.

De afgelopen vijf jaar werd Remco Evenepoel vaak gelinkt aan een transfer naar INEOS Grenadiers of Red Bull-BORA-hansgrohe. Dit jaar werd de knoop doorgehakt, Evenepoel rijdt vanaf volgend jaar voor de Duitse ploeg.

Twijfels over Evenepoel wogen op Soudal Quick-Step

Voor Jurgen Foré, sinds dit jaar CEO van Soudal Quick-Step, is het een opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is. "De onzekerheid werd een last. Ik heb liever duidelijkheid dan een vraagteken dat jarenlang blijft hangen", zegt hij bij La Dernière Heure.

"Afgelopen winter was het moeilijk om te beslissen of we meer moesten investeren in een renner die mogelijk enkele maanden later zou vertrekken. Die onzekerheid hield ons tegen", gaat Foré verder.

Evenepoel verbrak contract bij Soudal Quick-Step

Evenepoel koos er uiteindelijk voor om zijn contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step niet uit te doen en te vertrekken. "Ik heb nooit ontkend dat contracten worden getekend om nagekomen te worden. Het wielrennen is het voetbal niet."

"Maar de wetgeving in België geeft renners veel macht. We hadden geen andere keuze dan zijn vertrek te accepteren. Maar zodra het officieel was, heb ik dat hoofdstuk in mijn hoofd afgesloten."