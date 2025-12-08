🎥 Met pijn in het hart: Visma-Lease a Bike neemt afscheid

Na zes jaar trekt Olav Kooij de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. De ploeg van Wout van Aert zwaait de snelle Nederlander nu officieel uit.

Na zes jaar vertrekt Olav Kooij bij Visma-Lease a Bike. Het contract van 24-jarige Nederlander liep af en hij koos voor een avontuur van drie jaar bij het Franse Decathlon-CMA CGM. Daar kan Kooij wel eindelijk de Tour rijden.

Bij Visma-Lease a Bike was dat door het doel om met Jonas Vingegaard de Tour te winnen niet mogelijk in de nabije toekomst en dus besloot Kooij om te vertrekken. Op zijn sociale media heeft Visma-Lease a Bike hem nu uitgezwaaid.

Visma-Lease a Bike neemt afscheid van Olav Kooij

"Zes jaar lang hebben we je zien groeien van een ambitieuze devo-renner tot een WorldTour-ster, en we genoten van elke stap die onderweg was. Nu is het tijd voor jou om een nieuw hoofdstuk te openen, ver weg van “thuis”, en we wensen je het allerbeste voor de toekomst."

Op de website en in een video blikt Visma-Lease a Bike ook nog eens terug op de voorbije zes jaar van Kooij bij de ploeg. Er werd ook een compilatie gemaakt van zijn tien mooiste overwinningen.



In totaal reed Kooij 276 koersdagen in het shirt van Visma-Lease a Bike en boekte hij 47 overwinningen. Kooij won onder meer drie etappes in de Giro en in Parijs-Nice, vorig jaar won hij ook de BEMER Cyclassics.