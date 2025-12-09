Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

Over iets meer dan een maand gaat in Australië het nieuwe wielerseizoen van start. De Italiaan Davide Formolo (33) zal de start van het seizoen missen door een bizarre blessure.

Heel wat renners zijn zich in de zon aan het klaarstomen voor het nieuwe wielerseizoen. Davide Formolo, die ploegmaat wordt van Cian Uijtdebroeks bij Movistar, staat echter zes weken aan de kant.

De Italiaan deed zijn verhaal op Instagram over hoe hij zijn blessure opliep. "Het leven is vreemd. Je rijdt zo’n 30.000 kilometer per jaar over wegen met vrachtwagens die slechts op twee centimeter van je stuur passeren."

"Elke keer rij je als een kamikaze op natte afdalingen die je niet eens kent, zoals Rossi (voormalig motorrijder Valentino Rossi, nvdr.)." Formolo liep zijn blessure echter niet op tijdens het fietsen.

Formolo in de lappenmand door tas thee

"Dan mors je een tas thee op je voet en ontstaat er een klein sneetje... Het leek in eerste instantie niets, maar ik merkte dat ik mijn grote teen niet meer kon optillen, dus nee hoor: zes weken aan de kant."



De nieuwe ploegmaat van Uijtdebroeks zal zijn start van het seizoen dus moeten uitstellen. Voor Formolo wordt het zijn derde seizoen bij Movistar, tussen 2020 en 2023 reed de Italiaan bij UAE Team Emirates.