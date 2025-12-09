📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

Remco Evenepoel is nog tot de Olympische Spelen van 2028 dubbel olympisch kampioen. Al zal daar bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe niet veel van te merken zijn.

Op de Olympische Spelen in Parijs pakte Remco Evenepoel vorig jaar twee keer goud, in de wegrit en in de tijdrit. Sindsdien reed Evenepoel vaak, in tijdritten en op de weg, met een volledige gouden fiets.

Die gouden fiets kreeg Evenepoel van Specialized, hij is ambassadeur van het Amerikaanse merk en heeft ook een persoonlijke sponsordeal. Specialized was dan ook bepalend in de keuze van de nieuwe ploeg van Evenepoel.

Hij kon enkel naar een ploeg die ook met fietsen van Specialized rijdt. Naast Soudal Quick-Step gebruikt enkel Red Bull-BORA-hansgrohe die fietsen, een erfenis van de periode van Peter Sagan bij de ploeg.

Nieuwe fiets voor Evenepoel

Evenepoel zal bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn volledige gouden fiets wel niet gebruiken. Het goud is dan ook amper aan te treffen op de fiets van Evenepoel, enkel de uiteinden van de voorvork en de zadelbuis kleuren goud.

Ook de ketting en cassette kleurt goud, maar de fiets van Evenepoel lijkt dus hard op die van zijn ploegmaats. Er is slechts een subtiele verwijzing naar zijn olymische titel, het zal afwachten zijn of de gouden accenten ook op zijn nieuwe shirt zullen worden beperkt.



