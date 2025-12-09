Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

Met Premier Tech vonden de broers Roodhooft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende jaren. In september was er al een akkoord met een ander bedrijf, maar dat ging toch niet door.

Door het terugschroeven van het sponsorbudget van Deceuninck moesten de broers Roodhooft op zoek naar nieuwe hoofdsponsor. Die zoektocht liep bijzonder moeilijk, ook al konden heel wat cosponsors wel verlengd worden.

Zo werd het sponsorcontract met Brustor verlengd tot tot eind 2026, met Crelan en Whoop tot eind 2027 en met Iko en Zwift tot en met 2028. "Bijna allemaal aan betere voorwaarden", zegt Philip Roodhooft bij HLN.

Sponsordeal sprong af

Die nieuwe hoofdsponsor vinden was echter lastiger. "In september waren we rond met een nieuwe hoofdsponsor, maar door een CEO-wissel bij dat bedrijf ketste de deal nog af", onthult Philip Roodhooft nog.

Het was dan ook even slikken voor de broers Roodhooft, want ze hadden wel een nieuwe hoofdsponsor nodig. Met Premier Tech werd die ook gevonden voor de komende drie jaar, met een optie voor nog drie jaar extra.



De mannenploeg zal volgend jaar dus Alpecin-Premier Tech heten, de vrouwenploeg Fenix-Premier Tech. De toekomst is verzekerd, de komende jaren zal het budget van de ploeg ook ieder jaar een beetje stijgen.