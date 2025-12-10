🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

Visma-Lease a Bike zal nog een renner toevoegen aan zijn selectie voor 2026. Op stage in Spanje is de Fransman Louis Barré gespot bij de Nederlandse ploeg.

Al sinds eind oktober wordt de 25-jarige Fransman Louis Barré aan Visma-Lease a Bike gelinkt. Barré had nog een contract tot eind 2026, maar is sinds 15 oktober vrij om te vertrekken bij het Waalse team.

Door de fusie met Lotto diende Intermarché-Wanty geen aanvraag in voor een WorldTour-licentie, waardoor renners onder hun contract uitkunnen. Onder meer Biniam Girmay (NSN Cycling) maakte daar ook al gebruik van.

Intermarché-Wanty probeerde Barré echter aan zijn contract te houden via het Belgische arbeidsrecht, dat stelt dat werknemers bij een fusie hun rechten, maar dus ook hun contract, zouden behouden.

Louis Barré gespot bij Visma-Lease a Bike

Barré lijkt volgend jaar toch bij Visma-Lease a Bike te rijden, waar hij een contract van drie jaar zou hebben getekend. De Fransman werd tijdens de ploegstage van de Nederlandse ploeg gespot met zijn nieuwe ploegmaats.

Het lijkt enkel nog wachten op de officiële aankondiging van de transfer van Barré, die de 29ste renner wordt van Visma-Lease a Bike. Door het late vertrek van Cian Uijtdebroeks naar Movistar moest Visma-Lease a Bike opnieuw de transfermarkt op.



