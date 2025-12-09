Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

Wout van Aert heeft een doel gemaakt van het BK veldrijden in Beringen. Al zal hij niet de enige Belg zijn die er zijn zinnen op zet.

Vier jaar na zijn laatste Belgische titel in Middelkerke in 2022 zal Wout van Aert op 11 januari in Beringen aan de start staan van het Belgisch kampioenschap. Van Aert kan er voor de zesde keer kampioen van België worden.

Hij zal echter niet de enige zijn die aan de Belgische titel denkt. Thibau Nys zal zijn driekleur niet zomaar afgeven, in 2023 boekte hij in Beringen ook zijn eerste overwinning bij de profs.

Loockx maakt doel van BK veldrijden

Een andere verrassende naam in de top vijf toen was Lander Loockx. Hij werd toen vijfde op 15 seconden van Nys. En ook nu doet de intussen 28-jarige Loockx het goed in het veld.

Hij was niet geselecteerd voor de Wereldbeker in Sardinië en door een gebrek aan crossen in België trok hij naar het buitenland. Zondag won Loockx in het Zwitserse Hittnau, maandag was hij de beste in het Oostenrijkse Gunskirchen.

"Mijn ambities deze winter? Het BK in Beringen heb ik nog met stip aangeduid, daags nadien rijd ik in Otegem mijn laatste wedstrijd van het seizoen", maakt Loockx dan ook duidelijk bij Het Nieuwsblad. Van Aert is gewaarschuwd.