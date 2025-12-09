Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

Zondag maakt Mathieu van der Poel in de Wereldbeker van Namen zijn rentree in het veld. Het perfecte Belgische rapport zal hoogstwaarschijnlijk sneuvelen.

De Wereldbeker kon voor de Belgen niet beter beginnen. Thibau Nys won de eerste twee manches in Tabor en Flamanville en start zondag in Namen in de leiderstrui, ook al stond hij afgelopen weekend niet aan de start.

Michael Vanthourenhout won de derde manche in Sardinië en hield Joris Nieuwenhuis en Laurens Sweeck van de overwinning én de leiderstrui. Sweeck heeft vier punten achterstand op Nys, Nieuwenhuis vijf.

De Belgen hebben voorlopig een perfect rapport in de Wereldbeker, maar uitzonderlijk is dat niet. Vorig seizoen werden de eerste vier manches gewonnen door Belgen, in 2022-2023 zelfs de eerste zes manches.

Wint Van der Poel de Wereldbeker?

Aan de zegereeks van de Belgen zal zondag wellicht een einde komen. Mathieu van der Poel staat zondag in de vierde manche in Namen aan de start, al vijf keer won Van der Poel in zijn carrière in Namen.

Lees ook... Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel›

Van der Poel zal in de Wereldbeker ook een kandidaat voor de eindzege zijn. Van de negen resterende manches rijdt hij enkel in Dendermonde zeker niet. Vorig seizoen reed Van der Poel amper vijf van de elf manches en werd toch nog vierde in het eindklassement.