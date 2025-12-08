Lotte Kopecky heeft er genoeg van en wil taboe doorbreken

Lotte Kopecky heeft er genoeg van en wil taboe doorbreken
Foto: © photonews

Heel wat rensters getuigden dit seizoen over problemen met hun menstruatie. Ook Lotte Kopecky breekt een lans om het onderwerp bespreekbaarder te maken.

Onder meer Demi Vollering getuigde over problemen met haar menstruatie na Luik-Bastenaken-Luik, de Amerikaanse Veronica Ewers onthulde vorige week dat ze al sinds 2014 haar regels niet meer heeft. 

Volgens Lotte Kopecky hebben veel vrrouwen tijdens hun regels klachten die belemmerend kunnen zijn voor hun prestaties. "Als je dat zegt, wordt dat nog vaak weggelachen", zegt Kopecky bij Café Koers. 

Onderzoek wijst uit dat meer dan 80% van de rensters niet met hun trainer over menstruatie praat. Vooral omdat er heel wat mannelijke trainers zijn. Al is het volgens Kopecky ook aan de trainers om zich in het onderwerp te verdiepen. 

Kopecky wil taboe van menstruatie doorbreken

"Het mag eigenlijk geen taboe zijn. Het hoort erbij." En ook Kopecky ontsnapt niet aan de gevolgen van menstruatie. Ze had er vooral vroeger veel last van, omdat haar lichaam veel vocht ophield en dat elke maand opnieuw. 


Als dat samenvalt met een belangrijk doel, dan is er wel een probleem. "Je moet je lichaam leren kennen en weten hoe je daar het best mee omgaat. Dat is bij iedereen anders. Mijn advies is: wees niet bang om raad te vragen", stelt Kopecky. 

