Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

Soudal Quick-Step gaat volgend seizoen nog meer inzetten op zijn opleidingsploeg. De ploeg stijgt naar een hoger niveau en wordt nauwer betrokken bij de WorldTour-ploeg.

Heel wat WorldTour-ploegen hebben een opleidingsteam, ook Soudal Quick-Step heeft sinds 2023 zo'n volwaardige ploeg. Volgend jaar stijgt de ploeg naar het CP1-niveau en wordt het nauwer geïntegreerd met het WorldTour-team.

Volgens Soudal Quick-Step creëert dat een "duidelijker gezamenlijke ontwikkelingsroute en geeft renners meer kansen om te leren, te trainen en te koersen met ervaren professionals", klinkt het op de ploegwebsite.

Stan Van Tricht krijgt belangrijke rol bij opleidingsteam Soudal Quick-Step

"Een opvallende renner die terugkeert is Stan Van Tricht, die opnieuw aansluit bij het Devo Team na waardevolle World Tour-ervaring te hebben opgedaan. Zijn leiderschap en maturiteit vormen een belangrijke troef voor de jongere renners."

Foré over opleidingsteam Soudal Quick-Step

"We zijn enorm trots op wat het Devo Team in zo’n korte tijd heeft bereikt. Dit programma geeft jonge, talentvolle renners een echte kans om te groeien, te leren en een duidelijke weg richting de WorldTour te zien", zegt CEO Jurgen Foré.



"De ploeg naar CP1-niveau tillen is een belangrijke investering en benadrukt ons geloof in ontwikkeling en de toekomst van onze sport. De resultaten, de professionaliteit en de spirit van deze groep tonen waarom dit project zo belangrijk is voor onze organisatie. We kijken ernaar uit om het traject in 2026 verder te versterken."