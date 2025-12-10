'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

Red Bull-BORA-hansgrohe geeft om 13u30 een persconferentie waar het programma van Remco Evenepoel wordt voorgesteld. De grootste knopen zijn al doorgehakt.

Voor Remco Evenepoel is er een nieuw tijdperk begonnen nu hij bij Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt, nadat hij zeven jaar bij Soudal Quick-Step aan de slag was. Het betekent voor Evenepoel een nieuwe start.

Programma Remco Evenepoel

Straks wordt het programma van Evenepoel dus bekendgemaakt. Zelf sprak Evenepoel altijd over de start van het seizoen in de UAE Tour (16/2 tot 22/2) of de Ronde van de Algarve (18/2 tot 22/2).

Volgens HLN zou er echter nog een derde optie zijn begin februari, namelijk de Ronde van Valencia (4/2 tot 8/2). Het zou voor Evenepoel een rustige start van het seizoen betekenen, zonder veel grote tegenstanders.

Geen Milaan-Sanremo, wel Ronde van Vlaanderen

In maart zou een hoogtestage op het programma staan, met eind maart de Ronde van Catalonië (23/3 tot 29/3). Daarna zou Evenepoel ook de Ronde van Vlaanderen rijden (5 april), Milaan-Sanremo (22 maart) zou niet op zijn programma staan.

Ook de Giro zal Evenepoel niet rijden, maar wel klassiekers zoals de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april). Daarna zal hij via de Dauphiné begin juni toewerken naar de Tour.