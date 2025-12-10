'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Red Bull-BORA-hansgrohe geeft om 13u30 een persconferentie waar het programma van Remco Evenepoel wordt voorgesteld. De grootste knopen zijn al doorgehakt.

Voor Remco Evenepoel is er een nieuw tijdperk begonnen nu hij bij Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt, nadat hij zeven jaar bij Soudal Quick-Step aan de slag was. Het betekent voor Evenepoel een nieuwe start.

Programma Remco Evenepoel

Straks wordt het programma van Evenepoel dus bekendgemaakt. Zelf sprak Evenepoel altijd over de start van het seizoen in de UAE Tour (16/2 tot 22/2) of de Ronde van de Algarve (18/2 tot 22/2).

Volgens HLN zou er echter nog een derde optie zijn begin februari, namelijk de Ronde van Valencia (4/2 tot 8/2). Het zou voor Evenepoel een rustige start van het seizoen betekenen, zonder veel grote tegenstanders.

Geen Milaan-Sanremo, wel Ronde van Vlaanderen

In maart zou een hoogtestage op het programma staan, met eind maart de Ronde van Catalonië (23/3 tot 29/3). Daarna zou Evenepoel ook de Ronde van Vlaanderen rijden (5 april), Milaan-Sanremo (22 maart) zou niet op zijn programma staan. 

Lees ook... Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel
Ook de Giro zal Evenepoel niet rijden, maar wel klassiekers zoals de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april). Daarna zal hij via de Dauphiné begin juni toewerken naar de Tour. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

12:00
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

12:30
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

11:00
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10:00
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

09:30
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

09:00
Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

08:30
Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

07:00
📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

16:30
Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

14:00
"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

21:30
Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

20:30
Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

20:00
VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste Naast de fiets

VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste

19:00
📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

18:30
Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

18:00
Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

17:00
Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

16:00
Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

15:00
Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

13:30
Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

13:00
"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

09/12
Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

09/12
Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

09/12
Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

09/12
Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

09/12
Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders' Naast de fiets

Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders'

09/12
Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

09/12
Bekende acteur, dj en influencers: Average Rob lost eerste namen van Turbo Cross

Bekende acteur, dj en influencers: Average Rob lost eerste namen van Turbo Cross

09/12
Visma-Lease a Bike wilde het niet: coach Van Aert is duidelijk over crossprogramma

Visma-Lease a Bike wilde het niet: coach Van Aert is duidelijk over crossprogramma

09/12
Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

08/12
Lotte Kopecky heeft er genoeg van en wil taboe doorbreken

Lotte Kopecky heeft er genoeg van en wil taboe doorbreken

08/12
Tadej Pogacar spelt zijn trainer de les: "Hou ik niet van"

Tadej Pogacar spelt zijn trainer de les: "Hou ik niet van"

08/12
🎥 Met pijn in het hart: Visma-Lease a Bike neemt afscheid

🎥 Met pijn in het hart: Visma-Lease a Bike neemt afscheid

08/12
Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

08/12
"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

08/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Jasper Philipsen Toon Aerts Tim Merlier Biniam Girmay Jonathan Milan Davide Formolo Ceylin Del Carmen Alvarado Lander Loockx Bart Wellens Tim Wellens Johan Bruyneel Jolanda Neff Patrick Lefevere Sanne Cant Neilson Powless

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved