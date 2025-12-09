📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

Dat Pogacar debuteerde dit jaar in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen werd tweede, maar wil volgend jaar opnieuw een gooi doen naar de zege en verkende nu al de kasseien.

Wout van Aert zit ondertussen in Spanje op een stage met Visma-Lease a Bike, maar zo'n twee weken geleden ging hij al eens het materiaal testen op de kasseien van Parijs-Roubaix. Een jaarlijkse traditie van de Nederlandse ploeg.

En ook Tadej Pogacar werd dinsdag gespot op de kasseien van onder meer Carrefour de l'Arbre, de laatste strook met vijf sterren in de finale. De wereldkampioen deed dat samen met zijn ploegmaats Tim Wellens en Nils Politt, dat meldt La Voix du Nord.

Pogacar op de kasseien van Parijs-Roubaix

Dat Pogacar op 12 april opnieuw aan de start zal staan van Parijs-Roubaix, daar lijkt dus geen twijfel over te bestaan. Dit jaar werd Pogacar bij zijn debuut meteen tweede na Mathieu van der Poel.

Pogacar meent het dus duidelijk serieus, hij wil Parijs-Roubaix. En om de reeks van Mathieu van der Poel te doorbreken, die drie keer op rij won, zal voor Pogacar alles moeten meezitten.

En dat zal ook het geval zijn in Milaan-Sanremo (21 maart). Het zijn de twee monumenten die Pogacar nog niet won. De Ronde van Vlaanderen (twee keer), Luik-Bastenaken-Luik (drie keer) en Ronde van Lombardije (vijf keer) won hij al meerdere keren.



