Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders'

Ruben Van Gucht (39) duikt geregeld op in tv-programma's, op alle Vlaamse zenders. Hij nam ook deel aan het nieuwe seizoen van De Verraders, maar werd uit het programma gezet.

Ruben Van Gucht is sportjournalist en presentator bij VRT, maar duikt nu en dan ook op bij andere Vlaamse zenders. Bij Play is hij dinsdag de nieuwkomer in de finaleweken van De Slimste Mens ter Wereld.

Ook bij VTM dook Van Gucht al enkele keren op. Zo was hij onlangs een speurder in The Masked Singer. Volgens HLN is Van Gucht ook één van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van De Verraders.

Ruben Van Gucht uit De Verraders gezet

Dat wordt pas in 2026 uitgezonden, maar is al opgenomen. En tijdens die opnames maakte Van Gucht het te bont. Zo mogen de deelnemers geen contact hebben met de buitenwereld, maar smokkelde Van Gucht toch een smartwatch en laptop mee.

Toen Van Gucht werd gevraagd of hij zich daarna wel aan de regels zou houden, kon hij dat niet beloven. Hij moest dan ook het kasteel verlaten, nooit eerder werd een kandidaat uit het programma gezet.

VTM niet opgezet met gedrag Van Gucht



Bij VTM kunnen ze er echter niet mee lachen. Door de deelname van Van Gucht mocht een topper van VTM deelnemen aan een VRT-programma, maar de commerciële omroep kreeg door het gedrag van Van Gucht geen waar voor zijn geld.