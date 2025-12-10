Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Toon Aerts rijdt ook volgend seizoen voor Lotto-Intermarché. Daardoor zal hij na het BK veldrijden al de focus verleggen naar de weg.

Door een samenwerking met zijn crossteam Deschacht-Hens kon Toon Aerts dit jaar proeven van het wegwielrennen bij Lotto en dat beviel hem goed. Ook Lotto is overtuigd van zijn kwaliteiten, waardoor Aerts een plek krijgt bij de fusieploeg.

Zijn seizoen in het veld zal er daardoor wel iets anders uitzien voor Aerts. Hij zal na het BK in Beringen op 11 januari al meer gaan focussen op de weg, met andere trainingen. Aerts gaat ook mee op stage in januari.

Aerts focust meer op de weg na BK

De cross in Benidorm op 18 januari pikt hij ook mee, maar vooral de langere trainingen zullen worden opgedreven in januari. Toch zal ook het veldrijden voor Aerts ook nog altijd belangrijk blijven.

"De cross blijft in principe op één staan. Ik wil het WK ook niet uit het oog verliezen, ondanks dat mijn focus in januari voor een deel naar het voorjaar gaat", zegt Aerts bij WielerFlits.

Daarna zal Aerts wellicht iets eerder een punt zetten achter zijn seizoen of zal hij een weekend overslaan. De knopen daarover moeten nog worden doorgehakt, maar Aerts zou wel enkele voorjaarsklassiekers rijden.