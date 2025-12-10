Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Opvallende naam zondag aan de start in de Wereldbeker in Namen: Jolanda Neff. De 32-jarige Zwitserse won in 2019 nog de GP Sven Nys.

Niet alleen Nederlanders Mathieu van der Poel, Tibor Del Grosso en Puck Pieterse maken hun rentree in de Wereldbeker in Namen, maar op de voorlopige startlijst staat ook de naam van de Zwitserse Jolanda Neff.

Voor Neff zou het haar eerste deelname aan een Wereldbeker veldrijden zijn sinds 2021. Toen reed ze de drie Amerikaanse Wereldbekers in Waterloo (vierde), Fayetteville (twaalfde) en Iowa (negentiende).

Neff werd olympisch kampioene mountainbike

De laatste keer dat Neff in Europa een manche van de Wereldbeker in Europa reed is al van 2019 geleden, toen stond ze aan de start in Hoogerheide, waar ze 22ste werd. Op het WK in Bogense werd Neff in dat jaar knap zesde.

Enkele weken voor dat WK had ze ook de GP Sven Nys gewonnen, waar ze Sanne Cant klopte. De voorbije jaren focuste Neff vooral op het mountainbiken, in 2021 boekte ze haar mooiste overwinning.



Neff werd olympisch kampioene mountainbiken in Tokio in de cross-country. Nu keert ze dus terug naar het veldrijden. Of ze de komende weken nog crossen zal rijden in België, is niet duidelijk.