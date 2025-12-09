Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

Jasper Philipsen won dit jaar de eerste etappe in de Tour en de Vuelta. Maakt hij volgend jaar in de Giro zijn trilogie compleet?

De sprint in Rijsel op 5 juli stond bij Jasper Philipsen al maanden met rood omcirkeld om zijn kalender. Hij wilde een unieke kans om de gele trui in de Tour te dragen niet laten liggen, want veel krijgen de sprinters niet.

Philipsen pakte geel en rood in 2025

Philipsen was ook op de afspraak en mocht één dag de gele trui dragen, ploegmaat Mathieu van der Poel nam van hem over. In de derde etappe liep het mis voor Philipsen, bij een tussensprint ging hij zwaar tegen de grond.

De Tour was voorbij voor Philipsen, die de knop wel kon omdraaien en zich op de Vuelta richtte. Ook daar sloeg Philipsen meteen toe en won hij de eerste rit, hij zou daarna nog twee ritten winnen.

Rijdt Philipsen de Giro in 2026?

En Philipsen denkt volgend jaar ook aan een deelname aan de Giro. "Het zou niet slecht zijn om een ​​paar etappes in de Giro te winnen...", zei hij in een interview met La Gazetta dello Sport. De Giro reed Philipsen nog nooit.

Volgend jaar krijgt hij wel een kans om ook daar de eerste rit te winnen, door een vlakke etappe in Bulgarije. Als Philipsen daar in slaagt, zou hij de eerste renner ooit worden die in drie grote rondes na elkaar, in een rit in lijn, de eerste etappe wint.



