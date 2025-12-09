Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

Zondag keert Mathieu van der Poel terug in het veld in Namen, een week later is het aan Wout van Aert in Antwerpen. Lars Boom vreest dat met hun terugkeer ook de spanning zal verdwijnen.

Afgelopen zondag in Sardinië was er een uur lang strijd tussen Michael Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis en Laurens Sweeck om de overwinning in de derde manche van de Wereldbeker.

Boom vindt veldrijden spannend

Lars Boom, die in 2008 wereldkampioen werd in Trevisio, vond het de voorbije weken dan ook aangenaam om naar het veldrijden te kijken. "Voor de kijker is het leuk dat het zo dicht bij elkaar ligt", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Dat is ook wel het mooie van de cross van nu en maakt het leuk", gaat Boom verder. Al vreest hij ook dat de spanning zal verdwijnen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert binnenkort weer aan de start staan.

Dominantie Van der Poel en Van Aert?

"Als Wout en Mathieu weer terugkomen, is het twee keer gas geven en dan rijden ze weer alleen", vreest Boom. Het is vooral de vraag wie wereldkampioen Mathieu van der Poel nog eens zal kunnen kloppen.

Van der Poel heeft elf zeges op rij, vorig seizoen won hij de acht crossen waar hij aan de start stond. Sinds de Wereldbeker in Zonhoven op 8 januari 2023 won Van der Poel slechts één van zijn laatste 25 crossen niet. Dat was de Wereldbeker in Benidorm in 2024, toen werd hij vijfde.