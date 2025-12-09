Visma-Lease a Bike wilde het niet: coach Van Aert is duidelijk over crossprogramma

Op het programma van Wout van Aert staan deze winter (voorlopig) acht crossen. Niet toevallig rijdt Van Aert al zijn crossen in België.

Antwerpen (20 december), Hofstade (22 december), Heusden-Zolder (23 december), Dendermonde (28 december), Loenhout (29 december), Mol (2 januari), Zonhoven (4 januari) en het BK in Beringen (11 januari).

Van Aert koos bewust voor Belgische crossen

De rode draad doorheen de kalender van Van Aert: België. En dat is helemaal geen toeval, want Visma-Lease a Bike en ook Van Aert willen de reisdagen op die manier zo veel mogelijk beperken.

"Dat is honderd procent een argument", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij Het Nieuwsblad. "We gaan echt geen extra belasting opzoeken. We zijn het niet overzees gaan zoeken, waar je ook nog reistijd hebt."

Nog weinig crossen in het buitenland dit seizoen

Het is één van de redenen waarom Van Aert ervoor koos om de Wereldbeker in Sardinië van afgelopen zondag over te slaan. Al zijn er dit seizoen ook nog maar weinig crossen die niet in België worden gereden.

De eerstvolgende is Benidorm op 18 januari, maar in die periode is Van Aert in de buurt door een stage en zou hij dus kunnen rijden. Verder zijn er enkel nog Hoogerheide op 25 januari en het WK in Hulst op 1 februari, net over de Belgische grens in Nederland.