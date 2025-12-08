Tadej Pogacar spelt zijn trainer de les: "Hou ik niet van"

Tadej Pogacar stoomt zich net als veel renners klaar voor het nieuwe seizoen. Al houdt de wereldkampioen van één soort training niet in de winter.

Ook na twee dominante seizoenen wil Tadej Pogacar de beste renner van het peloton blijven. De Sloveen begon dan ook al relatief vroeg met trainen, om zo niet te veel van zijn conditie te verliezen.

In de podcast Fuglsang i Feltet gaf Pogacar wat meer inzicht in zijn trainingen in de winter. "Ik hou niet van al te explosieve trainingen. Bijvoorbeeld tien sprints aan het begin en het einde van een training, terwijl de rest gewoon normaal rijden is."

Pogacar over zijn trainingen

"Dit is de ergste training, vind ik. In de winter vind ik zone 2 rijden gewoon geweldig en dat vijf of zes uur lang. Zeker als je gewoon een rondje rijdt. Je bent nadien moe en zelfs een beetje kapot, maar het gaat wel de hele dag vooruit."

Tijdens het seizoen houdt Pogacar, als hij wat fitter is, wel van explosieve trainingen. "Dan ga ik weer op pad voor zo'n vijf tot zes uur aan een stuk. Zo'n uur tot anderhalf uur achter de brommer en dan het laatste uur explosief."



"Dat is echt een van mijn favoriete trainingen", zei de Sloveen nog. Het geeft wat meer inzicht in hoe hard de wereldkampioen traint om aan de top van het wielrennen te blijven.