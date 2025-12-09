Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

Stéphane Heulot blijft ook volgend seizoen actief in het peloton. De Fransman gaat aan de slag bij de Franse ploeg TotalEnergies.

Eind september trok Stéphane Heulot de deur achter zich dicht bij Lotto. Hij had tijdens de Tour een nieuwe tweede naamsponsor gevonden, maar achter de schermen was Lotto al aan het werken aan een fusie met Intermarché-Wanty.

Heulot aan de slag bij TotalEnergies

Voor Heulot was er geen rol meer in de nieuwe fusieploeg en dus vertrok hij eind september al bij de Belgische ploeg. Er waren al snel geruchten dat Heulot bij TotalEnergies ploegmanager Jean-René Bernaudeau zou vervangen.

De Franse ploeg ontkende dat zelf, maar Heulot gaat nu wel aan de slag bij de Franse ploeg. Hij wordt algemeen directeur en krijgt zo de operationele leiding. Bernaudeau gaf zelf meer uitleg bij Ouest-France.

TotalEnergies moet nieuwe hoofdsponsor vinden

"Stéphane komt in januari bij het team om het voortdurende succes en de ontwikkeling van de ploeg te waarborgen. Ik blijf aan het roer als manager, ik blijf dus CEO. Stéphane zal het team verder ontwikkelen als algemeen directeur."



Eind volgend jaar stopt TotalEnergies als naamsponsor van de Franse ploeg. Een van de belangrijkste taken van Heulot en Bernaudeau wordt dan ook om een nieuwe hoofdsponsor te vinden en het voortbestaan van de ploeg te verzekeren.