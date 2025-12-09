Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq
Foto: © photonews

Tim Declercq hing enkele weken geleden zijn fiets aan de haak. Hij blijft wel actief in het wielrennen, want Declercq gaat aan de slag als trainer bij Soudal Quick-Step.

Op zijn 36ste hangt Tim Declercq zijn fiets aan de haak. Hij begon zijn carrière in 2012 bij Topsport Vlaanderen-Baloise, in 2017 maakte hij de overstap naar Quick-Step en de voorbije twee jaar reed hij bij Lidl-Trek. 

Tijdens zijn carrière studeerde Declercq ook, in 2021 behaalde hij zijn master Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie. En met dat diploma gaat hij ook aan de slag bij Soudal Quick-Step als trainer. 

Declercq wordt trainer bij Soudal Quick-Step

Hij zal onder meer profs Mauri Vansevenant, Warre Vangheluwe en Bert Van Lerberghe begleiden, maar zal vooral aan de slag gaan met beloften van het opleidingsteam van Soudal Quick-Step. 

"Na zeven onvergetelijke jaren bij de hoofdmacht voelt het heel natuurlijk om mijn coachingcarrière hier te beginnen", zegt Declercq op de ploegwebsite. "Deze groep heeft een enorme energie en sterke werkethiek, en ik kijk ernaar uit om hen te helpen groeien als renner en als persoon."


"Ik weet uit ervaring hoe waardevol een duidelijke ontwikkelingsroute kan zijn. Ik ben trots dat ik kan bijdragen aan een project dat jonge wielertalenten echte doorgroeikansen biedt binnen de organisatie", besluit Declercq nog. 

