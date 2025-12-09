"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

In aanloop naar de Tour de France Femmes heeft Lotte Kopecky op haar gewicht gelet. Dat leverde haar echter niet het gewenste resultaat op, maar ze wil er niet extreem in gaan.

In functie van de Tour de France Femmes ging Lotte Kopecky samenwerken met een diëtiste. Ze had een enorm calorietekort, maar haar gewicht ging niet naar beneden. Het verschil was gewoon te groot.

Kopecky leed honger, maar zag geen resultaat. Haar lichaam begon vocht op te houden, waardoor ze veel moeite voor niets had gedaan. Voor Kopecky was dat enorm frustrerend en ze besloot er dan ook mee te stoppen een maand voor de Tour.

Kopecky wil carrière niet op het spel zetten

Voor de Tour wilde Kopecky dus gewicht verliezen, maar ze heeft wel altijd een bepaalde ondergrens bewaakt. "Ik heb gewoon schrik om mijn lichaam af te breken en misschien de rest van mijn carrière op het spel te zetten", zegt ze bij Café Koers.

"Dat vind ik het niet waard. Het gaat erom dat je de juiste balans vindt. Toen ik de Strade Bianche won, woog ik 67 kilo. Dat zal in ieders ogen veel te veel zijn, maar ik won wel de Strade", gaat Kopecky verder.



Om de Tour te winnen, moeten de limieten worden opgezocht. Maar denken dat het lichter en lichter moet, is volgens Kopecky fout. Dat Ferrand-Prévot de Tour won, heeft volgens Kopecky niet alleen met haar lage gewicht te maken.