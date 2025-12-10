Naast de fiets Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer
Foto: © photonews

Ook bij de VRT heeft Ruben Van Gucht zich in de problemen gewerkt. Sinds begin november was hij geen sportanker meer in Het Journaal en Sportweekend.

Bij alle Vlaamse zenders heeft Ruben Van Gucht mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Bij VTM werd hij weggestuurd bij De Verraders omdat hij zich niet aan de regels hield, bij Play zijn ze niet blij dat hij zijn deelname aan ‘Celebrity Masterchef’ verklapte. 

En ook bij de VRT loopt het moeilijk voor Van Gucht. Verschillende collega's van Van Gucht zouden volgens HLN geklaagd hebben over zijn eigenwijze aanpak en zijn oncollegiaal en onprofessioneel gedrag.

Van Gucht miste Gent-Wevelgem en Het Journaal

Afgelopen voorjaar moest Van Gucht in Ieper de startinterviews van Gent-Wevelgem doen voor Sporza, maar daagde hij niet op. Van Gucht zou gewoon nog in zijn bed gelegen hebben, waardoor collega Rutger Vanseveren halsoverkop moest overnemen. 

Op zondag 6 juli moest Van Gucht dan weer het sportnieuws presenteren tijdens Het Journaal van 13u, maar was hij ook niet aanwezig. Annelies Van Herck moest dan maar zelf het sportnieuws doen. 

Van Gucht niet geschorst bij de VRT


Sinds begin november verscheen Van Gucht niet meer als sportanker in Het Journaal en Sportweekend. Zijn weekelijkse Radio 2-programma ‘De Weekwatchers’ en het commentaar bij het veldrijden doet Van Gucht wel nog, geschorst is hij dus niet. 

